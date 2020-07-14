Власти Москвы порекомендовали заведениям закрыть летние веранды

Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал заведениям прекратить обсаживание на летних верандах. Причиной стало ухудшение погодных условий.
Синоптики предупредили, что с 14 по 16 июля в городе выпадет до 64 мм осадков, что равно месячной норме. 70 мм могут выпасть уже 14-15 июля,
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе <...> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, — отметили в ведомстве.
Как писал NEWS.ru, гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июля.
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