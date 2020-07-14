Власти Москвы порекомендовали заведениям закрыть летние веранды

https://static.news.ru/photo/8c9cbf86-c5cf-11ea-ad3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал заведениям прекратить обсаживание на летних верандах. Причиной стало ухудшение погодных условий.

Синоптики предупредили, что с 14 по 16 июля в городе выпадет до 64 мм осадков, что равно месячной норме. 70 мм могут выпасть уже 14-15 июля, передаёт РИА Новости. Самые неблагоприятные условия ожидаются с 18:00 15 июля до 3:00 16 июля: в этот период возможен сильный дождь, гроза и ветер порывами до 21 метра в секунду.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе <...> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, — отметили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июля.