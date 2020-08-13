Власти Москвы ограничат гуляния в День города

https://static.news.ru/photo/7dff21e8-dd6d-11ea-bd45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День города в Москве не будет праздноваться в обычных масштабах. Из-за ситуации с коронавирусом власти столицы приняли решение ограничить массовые мероприятия.

Было желание провести полномасштабно, так, как мы проводим обычно, но ситуация всё-таки не располагает к этому, и мы будем ограничивать массовые мероприятия в городе, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что в этом году не будет перекрываться Тверская улица, проводиться концерты, рассчитанные на большое количество зрителей.

Будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, всё это будет так сделано в лайт-режиме, — добавил градоначальник.

День города в Москве традиционно отмечается в первые выходные сентября. В 2020 году он приходится на 5 и 6 сентября.

В столице, согласно последним данным, за время пандемии коронавирусом заразились 250,3 тысячи человек. Из них 692 случая заболевания зафиксировано в последние сутки. Жертвами инфекции стали 4,6 тысячи человек, выздоровели — 193,4 тысячи. Москва по-прежнему занимает лидирующее место по уровню заболеваемости COVID-19 в России.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Собянина, оснований для переноса празднования Дня города нет. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в столице позволяет провести его «по расписанию», но усомнился в том, что праздник будет иметь традиционный размах.