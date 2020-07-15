Власти Московской области ослабили ряд ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/636c95c2-c6d4-11ea-bdcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, ослабляющее ряд ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса.

В частности, с 16 июля в парках культуры и отдыха Подмосковья отменяется масочный режим. Ношение масок и перчаток по-прежнему необходимо в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и общественных зданиях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.

Кроме того, с 16 июля возобновляется работа предприятий общественного питания в полном объёме.

Начиная с 1 августа в Московской области открываются кинотеатры, при условии соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора. Также возобновляется проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

В связи с изменениями требований Роспотребнадзора упрощается режим для граждан, прибывающих из других стран, за исключением прибывающих вывозными международными рейсами. Так, россиянам будет необходимо пройти тестирование на коронавирусную инфекцию в течение трёх календарных дней с момента прилёта.

Иностранные граждане должны предъявить справку об отсутствии заболевания на основе анализа, взятого не позднее чем за три календарных дня. В случае отсутствия справки им следует пройти тестирование на коронавирусную инфекцию в течение трёх календарных дней с момента прилёта.

Губернатор Московской области также призвал работодателей информировать работников, выезжающих из России, о новых требованиях и проверять у иностранных граждан, привлекаемых к работе, наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия — на четвёртом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что Хабаровский край — единственный регион России, где в течение последних 10 недель наблюдается «тенденция постоянного увеличения заболеваемости» COVID-19.