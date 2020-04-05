Власти Курской области извинились за неуслышанный вопрос об оплате ЖКХ

https://static.news.ru/photo/7fa506ce-774d-11ea-80ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В социальных сетях 5 апреля появились извинения за ошибку, которая возникла во время записи интервью губернатора Курской области Романа Старовойта на одном из местных телеканалов.

Во время записи интервью вопрос о том, как оплачивать квитанции по коммуналке во время полной самоизоляции, остался без ответа. Губернатор региона при этом сослался на проблемы со связью.

У нас технические неполадки начались. К сожалению, я вас не слышу, — приводит слова Старовойта 46tv.ru.

Его администрация при этом заверила, что в ситуационном центре этот вопрос действительно слышен не был. В качестве доказательства они прикрепили фрагмент видеозаписи.

Извиняемся за это упущение, которое вызвало столь эмоциональные трактования. Мы и впредь будем руководствоваться принципами максимальной информационной открытости, — сказано в сообщении губернатора Курской области.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период жертвами COVID-19 стали 45 человек, выздоровели 355 пациентов.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт назвал условие для ослабления режима самоизоляции в России.