Власти Чувашии обязали жителей носить маски

https://static.news.ru/photo/a181bd56-870a-11ea-92a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев ужесточил меры против распространения коронавируса. Жителей региона обязали носить маски.

Защитные приспособления необходимо надевать в магазинах, такси и общественном транспорте, следует из изменений в указ регионального главы, опубликованных на его сайте.

Организации теперь могут обслуживать только клиентов с закрытыми органами дыхания. При этом магазины должны продавать или раздавать бесплатно медицинские средства.

Как писал NEWS.ru, региональные режимы самоизоляции стали вводить в России после 28 марта, когда начались объявленные президентом нерабочие дни. В Москве, Подмосковье и нескольких других регионах РФ гражданам запретили перемещаться по городам без пропусков.