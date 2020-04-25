Власти Чувашии обязали жителей носить маски

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев ужесточил меры против распространения коронавируса. Жителей региона обязали носить маски.
Защитные приспособления необходимо надевать в магазинах, такси и общественном транспорте, следует из изменений в указ регионального главы,
Организации теперь могут обслуживать только клиентов с закрытыми органами дыхания. При этом магазины должны продавать или раздавать бесплатно медицинские средства.
Как писал NEWS.ru, региональные режимы самоизоляции стали вводить в России после 28 марта, когда начались объявленные президентом нерабочие дни. В Москве, Подмосковье и нескольких других регионах РФ гражданам запретили перемещаться по городам без пропусков.
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