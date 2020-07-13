Власти Абхазии ведут переговоры с Москвой о возобновлении туризма

Готовность Абхазии принять туристов из России выразила президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина. Так, по её словам, местные власти учитывают все практики по обеспечению безопасности во время пандемии коронавируса.
В Сухуме принимают во внимание российский опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила Калягина в ходе беседы о вопросах работы туристической отрасли в рамках конференции, организованной Медиагруппой «Патриот»,
Как ранее заявил президент страны Аслан Бжания, открытие границы Абхазии для россиян зависит от эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в Абхазии хорошая, а распространение коронавируса взято под контроль. Однако власти опасаются новых очагов, поэтому открывать границу для россиян будут в зависимости от эпидемиологической ситуации в российском регионе.
Абхазия закрыла границу с Россией 8 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Запрет на пересечение госграницы не касается работников дипломатических учреждений, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в республике и водителей грузовиков.
С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, в некоторых районах — комендантский час. С 15 мая в республике была возобновлена работа междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности. С 1 июля возобновили работу детские сады.
По последним данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии составляет 38. Выздоровели 34 пациента, одна 95-летняя женщина скончалась. Абхазия занимает 192 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции — 569 128. Выздоровели — 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболели, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелились, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.
Всего от коронавирусной инфекции нового типа в РФ скончались 11 439 человек, из них 104 умерли за минувшие 24 часа. За последние сутки вылечились от COVID-19 2960 граждан. Общее число исцелившихся достигло 504 021.
Ранее NEWS.ru писал, что круизное сообщение между Россией и Абхазией отменили до конца 2020 года.
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