Президент России Владимир Путин подписал законопроект, обязывающий родителя, живущего после развода отдельно от ребёнка, оплачивать расходы, связанные с обеспечением несовершеннолетнего жильём. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу с 17 февраля, но уже сейчас очевидно, что он не является однозначным. С помощью экспертов в области юриспруденции NEWS.ru попытался разобраться в нюансах новой нормы.

О причинах внесения поправки

Как рассказала ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, парламентариям поступает большое количество обращений от родителей. Жалуются на то, что суды на практике назначают дополнительные выплаты на ребёнка (помимо алиментов) только с целью возмещения расходов медицинского характера. Новый закон, по мнению Мизулиной, устраняет эту несправедливость.

Речь идёт о федеральном законе от 06.02.2020 № 10-ФЗ «О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации». В Семейном кодексе ранее была оговорена возможность привлекать родителей к оплате ещё и дополнительных расходов сверх суммы алиментов. Ранее, однако, учитывались лишь обстоятельства, связанные со здоровьем несовершеннолетнего.

В статье 86 СК РФ «Участие родителей в дополнительных расходах на детей» сказано:

При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжёлой болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

После внесения изменений к числу исключительных обстоятельств было добавлено ещё одно — «отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения».

О необходимости введения так называемых жилищных алиментов говорили давно, но появилась законодательная норма лишь сейчас. Мизулина не отрицает, что тут есть нюансы, способные стать почвой для злоупотреблений. Парламентариям, возможно, придётся дорабатывать закон.

Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

Когда можно рассчитывать на получение «жилищных алиментов»

Адвокат Нарек Костанян предостерегает: не будет такого, чтобы, например, отца суд обязал платить алименты, а мать потом вдогонку обратилась в суд, чтобы мужчина ещё и купил ребёнку квартиру. Речь идёт о тех случаях, когда, предположим, мать живёт в ветхом жилом фонде (разваливающемся общежитии или в доме, предназначенном под снос или капитальный ремонт) и государство пока не предоставляет другое место для проживания. Тогда отцу, помимо алиментов, придётся оплачивать половину расходов на съёмное жильё.

Квартира, пригодная для проживания, не обязательно должна на правах собственности принадлежать тому родителю, с которым остался ребёнок. Если, например, он вместе с матерью прописан у бабушки или дедушки, то это также не позволяет подать исковое заявление: пригодные для проживания условия в этом случае всё же есть.

Тонкие моменты нового закона

Костанян обращает внимание: за обеспечение нормальных жилищных условий ребёнку платит не только один алиментщик. Обязанность лежит на обоих родителях. Необязательно доводить дело до суда: о выплатах за аренду жилья можно договориться добровольно, для этого заключается соглашение. Если же прийти к нему самостоятельно не удаётся, то решением судей дополнительная финансовая нагрузка распределяется пропорционально, с учётом материального положения родителей.

Роман Устинов считает, что при воплощении в жизнь нового закона должна быть более активно задействована служба медиаторов — посредников по досудебному урегулированию споров. При этом юрист не исключает возникновения разного рода коллизий в трактовке нового документа.

Люди невнимательно читают поправки к законам. Я допускаю, что могут возникнуть ситуации, когда человек будет арендовать жильё, например, ближе к работе, и на основании этого апеллировать к суду с тем, чтобы тот обязал бывшего мужа оплачивать аренду. Но если в собственности есть квартира, пригодная для проживания, то ни о каких «жилищных алиментах» речь идти не может. Существуют реестры прав зарегистрированной недвижимости, и суды работают исключительно с документами. Роман Устинов юрист юрист

Спорным в глазах юристов выглядит пункт о выплате ипотеки. Некоторые СМИ поспешили сообщить, что проживающего отдельно родителя суд может обязать частично участвовать в погашении ипотечных платежей. Устинов сомневается в правомерности таких утверждений.

Вариант, когда мать возьмёт на себя ипотеку и оформит на мужа 50% ипотечных выплат, не представляется мне возможным. Когда оформляется договор ипотеки, человек становится правообладателем, но с банковским обременением: квартира находится в залоге у банка. Однако ребёнок при этом жильём обеспечен, — считает Устинов.

Ещё два важных момента, на которые указали эксперты. Во-первых, плательщик алиментов должен быть трудоспособным. Во-вторых: сторона, рассчитывающая на дополнительные алиментные выплаты, обязана доказать в суде, что не может самостоятельно оплачивать арендованное жильё.

Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press

«Закон повысит ответственность при вступлении в брак»

Большинство отцов сегодня, к сожалению, уклоняются от алиментов, занижают размер заработной платы, чтобы платить меньше, всячески стараются уйти от того, что вменяется им, на самом деле, не только законом, но и всеми моральными ценностями. Как считает адвокат Роман Кучин, специализирующийся на семейном праве, кто может платить — тот сделает это, кто бегает от уплаты алиментов — продолжит этим заниматься.

По мнению большинства экспертов, закон 10-ФЗ правильный. Однако надо тщательно продумать все нюансы, чтобы благие намерения не превратились в инструмент для манипуляций, считает психолог Наталья Панфилова.

Наверняка будут ещё какие-то пояснения к 10-ФЗ. Сам закон, с моей точки зрения, повышает ответственность тех людей, которые вступают в брак. Уверена, что они будут более тщательно присматриваться к своему партнёру. Наталья Панфилова семейный психолог семейный психолог

Эксперт рассказала о том, как поступают с выплатой алиментов в Западной Европе. В большинстве европейских стран в случае, если ушедший из семьи родитель не может их выплачивать, изъятие денег с алиментщика становится заботой государства. И в нашей стране это станет следующим шагом, считает Панфилова.

Психолог напомнила: в конечном счёте дополнительные выплаты взимаются для того, чтобы дети не нищенствовали, живя с одним из родителей. И в данном смысле это, несомненно, хорошая инициатива: ребёнку в любом случае лучше остаться с родным человеком, мамой или папой, чем быть переданным в приют или приёмную семью.