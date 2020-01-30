Дети теперь смогут претендовать на жильё при разводе родителей. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
Закон вносит изменение в статью 86 Семейного кодекса РФ. Согласно этому документу, каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов.
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина объяснила, что в статью допишут, что родителей обяжут обеспечить ребёнка жильём, если у него нет постоянного,
Как писал NEWS.ru, ранее Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей. Они предусматривают получение пособий теми лицами, кто фактически ухаживает за ребёнком. Также претенденты на выплаты должны уделять ребёнку достаточно времени, даже если работают неполный рабочий день. В противном случае начисление ежемесячного пособия будет прекращено.
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