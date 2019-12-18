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Иван Голунов заявил, что «полностью согласен» с оценкой Владимира Путина работы Управления собственной безопасности МВД, однако об уголовных делах, заведённых, по словам президента, в отношении связанных с его незаконным задержанием полицейских, ничего не слышал. Об этом журналист интернет-издания Meduza написал в своём Telegram-канале.

Но про пять уголовных дел в отношении сотрудников полиции, фигурировавших в моей истории, меня никто не извещал. Несколько недель назад Следственный комитет утверждал, что не видит оснований даже для регистрации...