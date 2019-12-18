Президент России Владимир Путин заявил, что индексация пенсий в стране продолжится после 2024 года.
В ходе ежегодной большой пресс-конференции журналисты напомнили российскому лидеру, что 2024 год прописан как крайний срок для индексации. Путин заверил, что процесс будет продлён. Президент рассказал, что в 2020 году пенсии будут повышены на 6,6% при прогнозируемом уровне инфляции в 3%. Также Путин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста «даже не обсуждается».
Ранее во время прямой линии президент России признал необходимость регистрации жизненно важных лекарств зарубежного производства.
NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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