«Нам должно быть стыдно»: Калоев обратился к жителям Владикавказа

https://static.news.ru/photo/1a86e4f4-8343-11ea-ad03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Политик Виталий Калоев обратился к жителям Владикавказа, вышедшим на митинг против мер борьбы с коронавирусом. Он призвал людей соблюдать режим самоизоляции.

По его словам, произошедшее «не красит» горожан, передаёт URA.RU. Жителям Владикавказа должно быть стыдно за эту акцию, уверен он.

Сегодняшний день ещё аукнется для нас недели через две, — подчеркнул Калоев.

Как писал NEWS.ru, митинг проходил в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требовали отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступали против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.

На мероприятии задержали 69 человек.