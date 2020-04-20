«Нам должно быть стыдно»: Калоев обратился к жителям Владикавказа

Политик Виталий Калоев обратился к жителям Владикавказа, вышедшим на митинг против мер борьбы с коронавирусом. Он призвал людей соблюдать режим самоизоляции.
По его словам, произошедшее «не красит» горожан,
Сегодняшний день ещё аукнется для нас недели через две, — подчеркнул Калоев.
Как писал NEWS.ru, митинг проходил в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требовали отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступали против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.
На мероприятии задержали 69 человек.
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