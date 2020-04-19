Владельцам участков придётся мириться с дымом соседей

https://static.news.ru/photo/e6e830b4-825a-11ea-90f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формально, возражать против шума, дыма, запахов и другого подобного воздействия со стороны соседей, собственники земельных участков не смогут при условии, что они не нарушают правила и нормативы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

При этом речь идёт о разумном ограничении прав всех сторон. При этом, новый блок поправок в Гражданский кодекс детально пропишет соседские права, пишет «Российская газета».

Соседские права подразумевают разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей, — отметил Крашенинников.

По словам парламентария, владелец участка, согласно проекту, должен будет «терпеть» воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных норм«.

В случае, когда воздействие соседей превышает нормативы, живущие на соседних территориях требовать устранения нарушений. Крашенинников пояснил, что собственник будет обязан не углублять свой земельный участок «таким способом, что грунт соседнего участка лишится опоры, не сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец на соседнем участке, не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению соседнего участка».

Сажать растения на своей земле нельзя таким образом, если это ухудшит состояние соседнего участка, нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений.

В материале издания поясняется, что речь идет о поправках, которые относятся к вещевым правам, входящим в блок президентских законопроектов о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ. Большинство из них уже вступила в силу, а вот проект закона о вещевых правах ещё на стадии общественного обсуждения.

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