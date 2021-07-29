VK Fest в Петербурге перенесли на следующий год

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Житель Абакана поджёг пункт вакцинации от коронавируса, расположенный перед зданием правительства Хакасии. Злоумышленники удалось скрыться до прибытия силовиков. Об этом сообщает «Новая Хакасия».

Инцидент произошёл вечером 29 июля. Мужчина сначала полил палатку и территорию возле неё прозрачной жидкость. Он действовал спокойно и методично, поэтому корреспондент решил, что он проводит дезинфекцию. Однако затем злоумышленник...