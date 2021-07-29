Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Читайте нас в Google Новости
Фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Добавить наши новости в избранные источники
Яндекс.Дзен
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
YouTube
Житель Абакана поджёг пункт вакцинации от коронавируса, расположенный перед зданием правительства Хакасии. Злоумышленники удалось скрыться до прибытия силовиков. Об этом сообщает «Новая Хакасия».
Инцидент произошёл вечером 29 июля. Мужчина сначала полил палатку и территорию возле неё прозрачной жидкость. Он действовал спокойно и методично, поэтому корреспондент решил, что он проводит дезинфекцию. Однако затем злоумышленник...
VK Fest в Петербурге перенесли на следующий год