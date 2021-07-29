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VK Fest в Петербурге перенесли на следующий год

11:24, 30 июля 2021
VK Fest в Петербурге перенесли на следующий год Фото: fest/vk.com
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Фестиваль VK Fest в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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