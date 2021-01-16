Вирусолог выступил за принудительную вакцинацию от COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/af320180-58de-11eb-a5e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Жителей России необходимо в принудительном порядке прививать от COVID-19. Такое мнение высказал профессор и автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

Потенциал у коронавируса есть. Бороться с ним надо самыми серьёзными методами. Если есть уверенность, что применяемые вакцины эффективны, за исключением медицинских противопоказаний, вакцинировать нужно всех поголовно — в принудительном порядке, — заявил URA.RU эксперт.

Он напомнил, что хорошим примером обязательной вакцинации считается вспышка оспы в Москве в 1959–1960 годах. Тогда принудительная прививочная кампания помогла избежать страшных последствий.

Между тем доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что к вакцинации от нового коронавируса не нужно принуждать.

Если будет что-то в стиле оспы, тогда не надо будет уже соизмеряться с общественными настроениями, с COVID-диссидентами. Тут уже надо действовать более жёстко. Это война, а сейчас не война. Надо действовать другими методами, без принуждения, — отметил он.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пункт о вакцинации необходимо включить в трудовой договор. По его словам, это стоит сделать в первую очередь для таких профессий, как преподаватель вуза. Жемчугов подсчитал, что у преподавателя, например, шесть групп студентов по 30 человек, значит, он в контакте со 180 учащимися.

Специалист также отметил, что нет проблем, если кто-то хочет переболеть самостоятельно, «пусть переболеет», поскольку у нас вакцинация является добровольной. Он привёл пример с Борисом Грачевским. По мнению Жемчугова, если бы тот провакцинировался, он был бы сейчас жив.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» (от центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН, писал NEWS.ru.