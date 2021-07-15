Вирусолог выступил за индивидуальный подход при вакцинации от COVID

В вопросе вакцинации от коронавируса необходимо к каждому пациенту подходить индивидуально. Об этом «Радио 1» заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

По словам вирусолога, у всех вакцин есть противопоказания, поэтому всегда найдутся люди, для которых прививка может обернуться тяжёлыми последствиями.

Мне кажется, что здесь надо подходить так же, как мы подходим ко всем другим вакцинам. У нас же у каждой вакцины есть противопоказания, — подчеркнул Зверев.

Врач также напомнил, что в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19. Он считает, что для каждой из них нужно составить рекомендации, определить, кому и какой из них лучше прививаться.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал, почему врачи не доверяют вакцинам от коронавируса.