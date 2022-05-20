Вирусолог усомнился, что в Европе выявили именно оспу обезьян Вирусолог Нетёсов заявил, что в Европе могли выявить оспу грызунов, а не обезьян

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Член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов рассказал NEWS.ru, что в Европе не обязательно могли выявить оспу обезьян, речь может идти и об оспе обычных грызунов. Эксперт отметил, что для определения типа инфекции необходимы результаты секвенирования генома изолятов вируса, которых придётся ждать одну-две недели. Учёный подчеркнул, что пока недуг можно называть «оспоподобный вирус — предположительно, вирус оспы обезьян или оспы грызунов».

Оспоподобные вирусы есть, они встречаются у крупного рогатого скота, диких копытных животных и у грызунов. В том числе в РФ в частных хозяйствах, где много коров, которые пасутся в лесах, где много грызунов. Если рядом много лесных грызунов, то такое вполне возможно. Сейчас зафиксировано десятка два-три якобы оспы обезьян. Пока это оспоподобные инфекции. Думаю, что в ближайшие две недели расшифруют их геномы, и вполне возможно, что это будут разные вирусы в разных странах. Ведь у части заболевших людей есть история недавнего пребывания в странах Африки, а у другой части нет, — добавил Нетёсов.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, редко передающаяся от человека к человеку. Большинством людей переносится в лёгкой форме, но в отдельных случаях возможно развитие тяжёлой формы заболевания. Случаи заражения оспой обезьян выявлены в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции, Испании и ряде других стран.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что выявление оспы обезьян в Европе внушает серьёзное беспокойство. Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru рассказал, что вирус эпидемиологического значения не имеет. При каждой передаче от человека к человеку его активность снижается. В связи с этим в случае появления вспышки никаких мер принимать не нужно. Он добавил, что возможности распространения этого заболевания в России практически нет.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает ведущих экспертов на экстренное совещание из-за вспышки оспы обезьян. Специалисты обсудят вопросы, связанные с распространением инфекции и вакцинацией.