Вирусолог спрогнозировал пик пятой волны коронавируса в России

Россия достигнет пика пятой волны COVID-19 в начале февраля, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, ситуация в других странах показала, что пик наступает достаточно быстро, затем рост заболеваемости медленно идёт на спад, пишет РЕН ТВ.

Конечно, этот вопрос не очень ясный, сколько волна эта будет длиться. Но вот наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит о том, что пик будет достигнут достаточно быстро. Мы считаем, что он будет достигнут в феврале, возможно, в его первой половине, — отметил специалист.

По словам медика, после пика начнётся спад, который будет идти очень медленно и будет длиться февраль — март. Он выразил надежду, что далее заболеваемость уже будет показывать «очень маленькие цифры».

Альтштейн также подчеркнул, что на срок пандемии безусловно будет влиять соблюдение гражданами эпидемиологических мер и вакцинация. В этом случае вакцинируется, тогда она будет достаточно быстро купироваться, заключил Альтштейн.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырёх месяцев. По его словам, коллективный иммунитет в стране пока ещё невысок — меньше 60%. Темпы вакцинации граждан РФ тоже недостаточные.