Вирусолог рассказал об отсутствии ресурсов для бесплатного ПЦР-тестирования

Реализация предложения депутатов Госдумы по расширению ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию за счёт госбюджета дало бы лучшую картину происходящего с COVID-19 в стране, но вряд ли у государственных лабораторий есть ресурс для увеличения тестирования, заявил NEWS.ru вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Увеличение тестирования дало бы нам лучшую картину понимания того, что происходит, потому что у тест-систем относительно мало ложнопозитивов, — отметил эксперт.

По его словам, если бы власти смогли организовать такое тестирование, то это пошло бы на пользу, но только государственные лаборатории работают на пределе своих возможностей, поэтому непонятно за счёт чего должно быть расширено ПЦР-тестирование.

Очень важный вопрос: за счёт чего расширить ПЦР-тестирование. Я так понимаю, что государственные лаборатории и так высоко загружены. Вряд ли у них есть дополнительный ресурс, — считает Чепурнов.

Также специалист высказался о локдауне, который власти введут на неделю с 30 октября по 7 ноября. Чепурнов считает такую меру тяжёлым ударом по маленьким и большим фирмам.

Чего там больше будет пользы или вреда? Намного больше пользы было спохватиться в отношении вакцинации летом. Вот чем надо было заниматься, а летом нам рассказывали, что локдаунов больше не будет, — добавил эксперт.

Ранее депутаты от КПРФ Алексей Куринной и Сергей Казанков предложили расширить ПЦР-тестирование за счёт государственного бюджета. Это позволит своевременно выявлять заразившихся и прерывать распространение инфекции. Народные избранники напомнили, что во многих регионах отсутствует возможность массово тестировать жителей с признаками ОРВИ, а некоторые данные показывают, что примерно половина из них заражены коронавирусом.