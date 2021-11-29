Вирусолог призвал не верить словам Шукшиной и других артистов о пандемии

Словам актрисы Марии Шукшиной и её коллег по цеху о пандемии COVID-19 и прививках верить не стоит, так как они «ничего не понимают в этом деле», рассказал NEWS.ru вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Исследователь подчеркнул, что верить можно только «профессионалам, разбирающимся в вакцинах», например эпидемиологам.

Людям, которые не имеют отношения к медицине — не верьте совсем, если они говорят не то же самое, что говорят профессионалы. А медикам, врачам, верьте частично, с выбором. Сравнивайте, что они говорят с тем, что говорят люди по профилю вакцинации, инфекционным болезням, эпидемиологии. А артистам и прочим — просто не верьте, — отметил Альтштейн.

Учёный добавил, что артист «либо повторяют заявления профессионалов, либо пишут что-то от себя, так как они — люди яркие, умеют красиво сказать».

Вы почитайте, что пишет на этот счёт красавица Шукшина. Это же вообще, замечательно, красиво пишет. Но не понимает совсем ничего в этом деле, — подытожил Альтштейн.

Накануне Шукшина опровергла информацию в СМИ о том, что пыталась связаться с главным врачом Клинической инфекционной больницы им. Боткина Денисом Гусевым. По её словам, никакой логики не было в том, чтобы звонить из Москвы в Санкт-Петербург, так как в столице больниц хватает. Она призвала людей «хотя бы на время поста прекратить лгать, клеветать, разжигать в обществе рознь и ненависть».

Ранее антипрививочники после посещения «красной зоны» московской больницы имени Филатова обвинили пациентов с коронавирусом в том, что они неестественно «страдают». По словам женщины, все мужчины гладко выбриты и даже не кашляют.

Она добавила, что в больнице лежал мужчина с ампутированной ногой, который, по мнению женщины, очень хорошо подготовил свою речь, а её собеседник согласился, что это на самом деле актёры.