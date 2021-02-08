Вирусолог оспорил прогноз Кремля о сроках победы над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dc6cca98-6a0b-11eb-bf94-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор вирусологии НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн не согласился с оптимистичным прогнозом пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о сроках возвращения россиян к нормальной жизни.

Представитель Кремля заявил, что к середине лета коронавирус в России будет побеждён. По словам Пескова, август россияне встретят «с открытым забралом». Телеведущий Владимир Познер высказался ещё более оптимистично, предсказав разрешение ситуации с COVID-19 к июлю.

Альтштейн в беседе с НСН призвал оценивать успехи в борьбе с распространением коронавируса более сдержанно.

Можно предсказать, что летом будет заметное снижение заболеваемости. Но по-настоящему «безынфекционной», «безвирусной» жизни этим летом вряд ли можно ожидать. С масками не нужно торопиться, они меньше всего мешают. Тем более что они помогают и против гриппа, и против других вирусных инфекций. Может, мы и «поднимем забрало», а маски останутся там, где они нужны, — поделился мнением вирусолог.

Альтштейн допустил, что пандемия продлится до 2022 года. Он подчеркнул, что вакцинация позволит существенно ускорить процесс коллективной иммунизации, однако летом 2021 года сформировать глобальный иммунитет будет ещё невозможно.

Властям нужно сделать всё возможное, чтобы вакцинация проводилась. Но к лету добиться высокого уровня вакцинации нереалистично. Нужно стараться. Глава ВОЗ заявил, что число привитых уже выше, чем всех заболевших за время пандемии, более 100 млн. Темп взят хороший. И важно, чтобы мы участвовали тоже. У нас есть хорошая вакцина, есть производство, нужно организовывать вакцинацию, — заключил эксперт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет отказаться практически от всех ограничений, передавал NEWS.ru.