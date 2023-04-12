Вирусолог оценил вероятность эпидемии чумы из-за наплыва сурков Вирусолог Альтштейн: оснований бояться эпидемии чумы из-за нашествия сурков нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оснований бояться эпидемии чумы из-за нашествия сурков из Монголии в Россию нет, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ученый отметил, что сурки ежегодно перебегают российские границы. По его словам, эти грызуны действительно являются переносчиками чумы, но серьезных вспышек заболевания еще не фиксировали. Альтштейн также напомнил, что Россия обеспечена необходимыми вакцинами и препаратами.

Сурки из Монголии каждый год переходят границу РФ. Они являются очагом чумы, заболевание передается не прямо от сурков, а через вдох. <...> Давно серьезных вспышек не было и нет, поэтому оснований бояться эпидемии чумы нет. У нас есть вакцина против чумы, есть антибиотики, которые помогают при заболевании, — рассказал вирусолог.

Альтштейн уточнил, что сами грызуны не болеют, у них все происходит бессимптомно. Специалист подчеркнул, что в России соблюдаются все необходимые меры во избежание вспышек чумы.

Ранее сенатор Людмила Нарусова выразила обеспокоенность, что в Туву, которую она представляет в Совфеде, из Монголии приходит огромное количество сурков, зараженных чумой. Парламентарий в ходе обсуждения доклада о биолабораториях США на Украине отметила, что не только биооружие может представлять опасность такого рода инфекций. Нарусова призналась, что не может с утверждать, является ли нашествие чумных сурков специальным оружием или натуральной инфекцией. При этом она подняла вопрос о доступности лабораторий, которые могли бы это обнаружить. По ее словам, такие ПЦР-лаборатории в основном сосредоточены в больших городах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал вызвать замгоссекретаря США Викторию Нуланд в Россию для дачи показаний по биолабораториям США. Володин заявил, что у представителей Вашингтона «хватило ума раздавать печеньки на Украине» и создать серьезную угрозу.

7 апреля в Минобороны РФ сообщили, что США возобновили программу возведения биолабораторий на Украине. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что в районах зарубежных американских лабораторий есть риск распространения опасных патогенов.