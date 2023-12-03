Вирусолог оценил угрозу распространения загадочной болезни из Китая в РФ Вирусолог Ларичев допустил вероятность распространения болезни из Китая в России

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Всегда существует вероятность, что вирус из Китая начнет распространяться в России, заявил вирусолог Виктор Ларичев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о массовых госпитализациях в КНР. Точное название болезни, поражающей граждан КНР, не сообщается, однако уточняются симптомы: высокая температура и образование узелков в легких при отсутствии кашля.

Никто ничего не знает. Мы даже не можем сказать, вирусное это или бактериальное <...> Пока еще рано вообще что-либо говорить и бояться <...> Вероятность (что возбудитель окажется в России. — NEWS.ru) всегда есть, — отметил Ларичев.

Специалист добавил, что пока что не идет речи о какой-либо высокой смертности от заболевания. По его словам, скорее всего, «все переболеют», после чего ситуация успокоится.

Ранее представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэна сообщил, что появление новых очагов инфекции связано с отменой ограничений, которые вводились в стране на время коронавирусной пандемии. По его словам, граждан поражают уже известные ученым патогены. Они не способны резко ухудшать состояние организма, однако вызывают пневмонию.