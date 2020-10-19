Вирусолог оценил пользу QR-кодов в борьбе с распространением COVID-19

Доступ работников и посетителей в ночные клубы и аналогичные развлекательные заведения Москвы с 19 октября будет возможен только при регистрации по номеру телефона с последующей проверкой на входе по QR-коду.
Столичный мэр Сергей Собянин посчитал, что регистрация позволит своевременно оповестить всех людей, контактировавших в развлекательном заведении с лицом, заражённым коронавирусом. В беседе с «Радио 1» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский
Эксперт указал, что в Европе ночные клубы оказались «горячими точками» распространения COVID-19. Молодые люди, у которых болезнь чаще протекает в лёгкой форме, заражались ею в увеселительных заведениях и активно распространяли в своём кругу общения.
QR-коды для ночных клубов могут дать результаты, если организовать хорошо, действительно отслеживать цепочки заражения людей. Для салонов красоты с малой текучестью посетителей, я считаю, QR-коды не нужны. Бояться, что за нами будет следить «большой брат», не стоит, я таких страхов не разделяю, — сказал Аграновский.
Эксперт посоветовал властям сосредоточиться на оказании квалифицированной медпомощи заболевшим людям вместо отслеживания их контактов. Россиянам Аграновский порекомендовал не посещать без крайней необходимости места массового скопления людей.
Коронавирус — это крайне «липучее» заболевание, более заразное, чем грипп. Поэтому нужно серьёзно относиться к противоэпидемическим мерам, выходить из дома только в том случае, если это необходимо, — заключил вирусолог.
Как передавал NEWS.ru, ранее власти Подмосковья запретили торговым центрам и заведениям общепита впускать посетителей с повышенной температурой.