Вирусолог назвал условие применения сибирской язвы в качестве биооружия Альтштейн: сибирская язва может стать биооружием, если массово распространять ее споры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сибирская язва может применяться в качестве биологического оружия, если массово выбрасывать споры заболевания, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом, утверждает вирусолог, заполучить микроб злоумышленник может только в том случае, если лично работает в лаборатории.

Сибирская язва рассматривалась как биологическое оружие. Эпидемию она вызвать не может, но если споры выбрасывается массово, то болеют много людей, болезнь тяжелая. Чрезвычайно низка вероятность умышленного распространения спор, хотя возможна. Нужно, чтобы террорист или злодей работал в лаборатории, где изучают возбудителя, чтобы он мог вынести оттуда микроб, — сказал Альтштейн.

Он уточнил, что недавно заразившийся житель Чувашии вероятно контактировал с больным животным.

О третьем случае сибирской язвы в Чувашии стало известно утром 22 марта. Нового заболевшего выявили в рамках проверки контактов первого зараженного. Глава региона Олег Николаев заверил, что жизни заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы.

23 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что в подмосковном Сергиевом Посаде госпитализировали человека с подозрением на заболевание сибирской язвой. Это уже второй случай с сибирской язвой в Московской области, накануне Роспотребнадзор сообщил о госпитализации первого пациента.