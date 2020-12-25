Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Новый год

https://static.news.ru/photo/f612d624-465f-11eb-8910-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высока вероятность, что на Новый год в Москве будет тёплая погода, однако точный прогноз пока сделать затруднительно из-за противостояния циркуляционных механизмов и согласия погоды с утверждением, что в новогоднюю ночь происходят неожиданные вещи, чудеса и таинства, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, пока можно уверенно говорить о погоде 30 декабря, а вот дать прогноз на 31 декабря «суперсложно». Вильфанд назвал это «загадкой», сообщает ТАСС.

Очень сильно меняется циркуляция. Принято считать, что в новогоднюю ночь происходят неожиданные вещи, чудеса, таинства. Погода в этот раз тоже решила согласиться с этим, — отметил Вильфанд.

Он добавил, что, скорее всего, в ночь на 1 января в Москве будет довольно тёплая для зимы погода с температурой воздуха от 0 до минус 2 градусов. 1 января в столице возможно похолодание, заметил он, добавив, что на самом деле «гадать не станет».

Погода в ближайшие дни будет радовать москвичей разнообразием. Выходные будут вполне неплохие: снежные, ветра не будет. В воскресенье меняется циркуляция, температура будет минус 6–8 градусов, по области — до минус 11 градусов, — сказал научный руководитель Росгидромета.

В понедельник, 28 декабря, москвичей ожидает новая волна холода: ночью столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов. Затем придёт потепление, добавил Вильфанд.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Роман Вильфанд предупредил, что в оставшиеся до Нового года дни в ряд регионов России придут экстремальные морозы до минус 50 градусов. Причиной таких морозов он назвал глобальное потепление.