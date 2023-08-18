Вильфанд рассказал о погоде в Москве и области на выходных Роман Вильфанд: в Москве станет свежее, но температура будет выше нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные, 19-20 августа, в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода, хотя и не такая жаркая, как в рабочие дни, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура в эти дни будет выше многолетней климатической нормы.

В столичном регионе в конце этой недели начнется понижение температурного фона примерно на три градуса по сравнению с рабочими днями. Но по сравнению с климатической нормой температура будет оставаться высокой — 24-26 градусов тепла. Это на три-четыре градуса выше многолетних значений, облаков на небе будет немного, — спрогнозировал Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в третьей декаде августа в Москве и области характер погоды начнет меняться — станет холоднее и облачнее. Температурный фон снизится примерно на 10 градусов по сравнению с уходящей неделей.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал температурный пик в Москве на конец этой недели. По его словам, август станет самым теплым из всех летних месяцев 2023 года, превышение среднемесячной температуры составит 3,6 градуса.