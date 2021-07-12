Вильфанд предупредил о «колоссальной жаре» в ряде регионов России
Сергей Попов
Сергей Попов
10:14, 23 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Аномально жаркая погода продержится в ряде российских регионов до конца рабочей недели. Температура будет превышать норму более чем на 10 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он уточнил, что в Приволжском федеральном округе в течение недели температура будет выше нормы на шесть — девять градусов. В Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири воздух прогреется на 8–11 градусов выше обычного.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ХМАО и Омской области столбики термометров поднимутся до +33 градусов. В Свердловской и Курганской областях будет ещё жарче — до 36 градусов, а в Башкортостане температура может подняться до 38–40 градусов тепла.
Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Центральном федеральном округе (ЦФО) сохранится летняя погода. Температура будет близка к климатической норме, хотя привыкшим к жаре людям она может показаться по-осеннему прохладной.