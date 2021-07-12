Вильфанд предупредил о «колоссальной жаре» в ряде регионов России

Аномально жаркая погода продержится в ряде российских регионов до конца рабочей недели. Температура будет превышать норму более чем на 10 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в Приволжском федеральном округе в течение недели температура будет выше нормы на шесть — девять градусов. В Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири воздух прогреется на 8–11 градусов выше обычного.

Жара колоссальная, — отметил синоптик.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ХМАО и Омской области столбики термометров поднимутся до +33 градусов. В Свердловской и Курганской областях будет ещё жарче — до 36 градусов, а в Башкортостане температура может подняться до 38–40 градусов тепла.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Центральном федеральном округе (ЦФО) сохранится летняя погода. Температура будет близка к климатической норме, хотя привыкшим к жаре людям она может показаться по-осеннему прохладной.