Видеоблогер Сыендук задержан в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/07e7ee18-5d74-11eb-9390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дима Сыендук/twitter.com

Силовики задержали на Невском проспекте 27-летнего видеоблогера Дмитрия Карпова, более известного как Сыендук.

В социальной сети Twitter блогер написал, что силовики проверили документы у него и его девушки, а затем провели их в автобус. Задержанных везут в 17-й отдел полиции.

Автобусная экскурсия началась, — сообщил Сыендук.

Ранее на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, проходящей на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, начались задержания. Протестующие были вытеснены с площади и переместились к Исаакиевскому собору и Манежу.

Одним из первых был задержан корреспондент «Фонтанки», несмотря на наличие удостоверения и редакционного задания, а также специального жилета и нарукавника. Незадолго до этого на Сенатской площади задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.

Сторонники Алексея Навального призвали провести несогласованные акции в его поддержку по всей стране 23 января. Оппозиционер вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле и позже арестован.

Как писал NEWS.ru, в МВД пообещали расследовать случаи провокаций и неподчинения на несанкционированных митингах 23 января.