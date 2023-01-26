Ветеринар дал совет по выбору зимней одежды для собак Ветеринар Галкин посоветовал одевать собак в комбинезон с флисом зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимой в период заморозков собаку нужно одевать в теплый комбинезон с флисом или синтепоном, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Также он отметил, что в холодное время года необходимо дополнительно утеплить лапы питомца. Для этого он посоветовал использовать ботинки или специальный воск.

Существует множество разновидностей одежды для любимцев. Подбирается она индивидуально, в зависимости от породы питомца и погодных условий. Так, <...> в совсем холодную зимнюю погоду нужен комбинезон с флисом или синтепоном. Дополнительно рекомендуется защищать лапы питомца. Для них изготавливаются специальные ботинки или альтернативой может служить воск для лап, — сказал ветеринар.

В дождливую погоду специалист посоветовал использовать дождевик, холодной осенью — свитер или куртку. Если же у питомца под лапами грязь и слякоть, его следует одеть в непромокаемый комбинезон.

Галкин подчеркнул, что состояние собаки в холодную погоду можно определить по ее поведению. Так, если зверь все время пребывания на улице дрожит и поджимает лапы, ему необходимо дополнительно утеплиться и сделать прогулку более активной.

Подводя итог, можно сказать, что одежда, способная защитить собаку от холода, дождя и грязи – очень важна для многих пород. Следите за тем, чтобы питомцу было комфортно в любое время года, — подытожил ветеринар.

Ранее Галкин рассказал, что в холодное время года в одежде нуждаются собаки бесшерстных и коротколапых пород, так как они не приспособлены к суровым условиям. Это китайская хохлатая, американский голый терьер, ксолоитцкуинтли и другие. Эксперт отметил, что данные четвероногие привыкли жить в теплом климате.