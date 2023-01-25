Ветеринар рассказал, каким собакам нужна теплая одежда в холодное время Ветеринар Галкин: в холодное время года в теплой одежде нуждаются собаки бесшерстных и коротколапых пород

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеринар Богдан Галкин рассказал NEWS.ru, что в холодное время года в одежде нуждаются собаки бесшерстных и коротколапых пород, так как они не приспособлены к суровым условиям. Это китайская хохлатая, американский голый терьер, ксолоитцкуинтли и другие. Эксперт отметил, что данные четвероногие привыкли жить в теплом климате.

Большинство пород собак выведено искусственно, и многие из них не приспособлены противостоять суровым погодным условиям. Бесшерстные породы (китайская хохлатая, американский голый терьер, ксолоитцикуинтли) адаптированы только к проживанию в теплом климате, поэтому дополнительная защита от низких температур необходима. Кроме того, охотничьи породы очень активны, любят быстро и подолгу бегать, кожа у них тонкая, что обеспечивает высокий уровень теплоотдачи, это могут быть как крупные собаки (легавые, борзые), так и небольшие, например джек-рассел-терьер, — подчеркнул Галкин.

Собеседник добавил, что у коротколапых собак — корги или таксы — грудь и живот находятся слишком близко к холодной земле и подвержены переохлаждению. Ветеринар также заявил, что в дополнительной защите нуждаются представители декоративных пород, например стриженый пудель.

Крупные животные, которые живут в вольере или на улице независимо от времени года, сами привыкают к меняющимся климатическим условиям. Этому способствует отрастание густого подшерстка, который обеспечивает хорошую изоляцию и защиту от непогоды, активизация обмена веществ и развитие крепкого иммунитета. Как правило, это собаки таких пород, как ньюфаундленды, сенбернары, чау-чау, хаски, лайки и многие другие, — подытожил Галкин.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, до какого возраста растут собаки. По его словам, представители мелких пород в три-четыре месяца набирают 50% массы, а к 9–10 месяцам полностью прекращают расти.