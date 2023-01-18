Кинолог объяснил, до какого возраста растут собаки Кинолог Голубев: возраст остановки роста собаки зависит от размеров породы

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Собаки перестают расти в разном возрасте, в зависимости от того, какого максимального размера может достичь питомец, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с РИАМО эксперт отметил, что собаки мелких пород в три-четыре месяца набирают 50% массы, а к 9–10 месяцам полностью прекращают расти.

Разные собаки растут с разной скоростью и достигают своих максимальных размеров в разном возрасте. Например, некоторые некрупные питомцы могут достичь своего максимального размера к 10 месяцам, а собаки гигантских пород подрастут только к году, — объяснил Голубев.

По словам кинолога, при выборе питомца нужно учитывать не только его характер, но и его размеры. Он отметил, что некоторые гигантские породы собак достигают своего максимума только к третьему году жизни. Голубев рассказал, что щенки развиваются неравномерно и сначала растут в высоту, а только потом вширь. На то, как быстро закончится процесс роста, влияют несколько факторов, уточнил эксперт. Среди них генетическая предрасположенность, окружающая среда, сбалансированный рацион, хороший уход и дрессировка.

Ранее кинолог Голубев рассказал, что щенка нужно забирать от матери в правильном возрасте. По мнению специалиста, брать питомца следует после того, как у него сформируется внутривидовое поведение, чтобы у собаки в будущем не возникли поведенческие проблемы.