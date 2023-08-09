Ветеринар рассказал, почему манулы котятся реже в северных районах России Врач Уражевский рассказал, что манулы котятся реже в северных районах России из-за климата

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Котята манула рождаются сезонно, в зависимости от места обитания, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский. По его словам, в южных районах, благодаря более благоприятному климату, они рожают несколько раз за год, тогда как в северных районах — всего один раз.

Манулы — дикие кошки, практически не приручаемые, поэтому их вообще не рекомендуют заводить в семью в качестве домашнего любимца. У них густой мех, потому что они приспосабливаются к жизни в очень сложных природных условиях. Котята у них рождаются сезонно, например, в южных районах они рожают несколько раз за год, в северных всего один раз в год. Манулы очень медленные и не умеют быстро бегать, — рассказал Уражевский.

Врач также отметил, что манулы предпочитают одиночный образ жизни, и каждое животное обычно обитает на отдельной территории. Они ведут ночной образ жизни, достаточно закрытые и поэтому могут быть опасны для детей и других животных.

Ранее в Новосибирском зоопарке в вольере с манулами произошла драка. Участниками конфликта стали двое представителей этого вида семейства кошачьих. Видеозапись выяснения отношений между хищниками выложил в соцсети один из посетителей зоопарка. Судя по кадрам видеозаписи инцидента, манулы подрались дважды, причем один из них настойчиво преследовал другого. По словам автора видео, в ходе съемок ни одно из животных не пострадало.