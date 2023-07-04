Драка двух манулов в Новосибирске попала на видео В Новосибирском зоопарке драка двух манулов попала на видео

Фото: zoonovosib

В Новосибирском зоопарке в вольере с манулами произошла драка, сообщает «МК в Новосибирске». По информации издания, участниками конфликта стали двое представителей этого вида семейства кошачьих. Видеозапись выяснения отношений между хищниками выложил в соцсети один из посетителей зоопарка.

Как уточняет издание, судя по кадрам видеозаписи инцидента, манулы подрались дважды, причем один из них настойчиво преследовал другого. На ролике можно услышать их шипение и грозное рычание. Одна из кошек в основном нападала, другая — оборонялась. По словам автора видео, в ходе съемок ни одно из животных не пострадало.

Ранее сообщалось, что манул в Новосибирском зоопарке — возможно, один из персонажей нынешнего происшествия — попытался напасть на посетителя, который снимал его на камеру. Дикий кот подошел к стенке вольера и протянул лапу через прутья к человеку. Перед этим хищник долго сидел на своем домике и отдыхал, однако затем решил покинуть насиженное место. При этом побороться с человеком у манула не получилось — помешала клетка, через прутья которой пролезла только лапа. В итоге животное грозно посмотрело на оператора и вернулось к отдыху.