Ветеринар рассказал, почему кошки пытаются сбежать из квартиры Ветеринар Галкин: кошки убегают из квартиры из-за стрессов или желания освоить новые территории

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Домашние кошки часто пытаются выбежать из квартиры из-за стремления изучить новые территории, стрессов или во время «половой охоты», рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт отметил, что дикая среда опасна для четвероногих.

Когда открывается входная дверь, в квартиру попадает множество неизвестных запахов, большинство из которых для питомцев весьма привлекательны и заманчивы. У представителей семейства кошачьих очень развито обоняние, и запахи, различные ароматы помогают животным в адаптации, освоении окружающей среды. Большинство кошачьих любит осваивать новую территорию или побегать за птицами и мышками. В период половой охоты коты и кошки так же стремятся покинуть свою территорию в надежде найти себе пару, — добавил собеседник.

Он подчеркнул, что если дома кошке стало некомфортно, например, появился новый питомец, то она так же может пойти на поиски более благоприятного места обитания.

Важно определить, связан ли стресс с побегом кошки. Улица может быть опасна для животного, особенно если кошка к ней не привыкла и растерялась. Ну и, конечно, рекомендуется кастрировать/стерилизовать питомца, если он не представляет собой племенной ценности, — подытожил ветеринар.

Ранее Галкин рассказал NEWS.ru, что кошки очень умелые манипуляторы. Эксперт рассказал, что четвероногие не умеют лицемерить и сразу показывают свое недовольство. По его словам, например, зачастую кошки используют такой прием: отказываются от еды на несколько дней, если хотят «что-то вкуснее».