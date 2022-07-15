Ветеринар рассказал о смертельной опасности собачей слюны Ветеринар Шеляков рассказал о смертельной опасности собачей слюны

Фото: Shutterstock

Ветеринарный-врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru развеял миф о пользе собачей слюны и предостерег от фатальных последствий подобного рода самолечения. Также эксперт отметил, что в некоторых случаях слюна собаки может привести к смерти человека в результате заражения бешенством.

Вообще польза собачей слюны, это один из самых распространенных мифов. Тут дело в том, что в слюне собак также, как и у человека, содержится вещество лизоцим и именно оно и способствует ускоренному заживлению ран. Но опять же, гораздо эффективнее будет просто обработать рану и наклеить пластырь. А вот вреда собачья слюна может принести намного больше, — заявил Шеляков.

Также ветеринар отметил, что в некоторых случаях, попадание собачей слюны в открытую рану способно привести и к летальному исходу.

В основном, конечно, это обыкновенные инфекции, но бывают и смертельные заболевания. Например: можно совершенно спокойно, при условии, что у человека открытая рана, подцепить бешенство. В этом случае зараженной собаке будет достаточно просто лизнуть открытое место травмы и передать этот смертельный вирус человеку. Спешу успокоить, что бешенство при своевременной вакцинации заболевание не смертельное, но и играть с судьбой я бы тоже крайне не рекомендовал. Так, что в итоге лучше перестраховаться и пользоваться благами современной медицины, а не испытывать судьбу и заниматься сомнительным самолечением, — отметил Шеляков.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев напомнил о необходимости заключить договор купли-продажи перед приобретением щенка, чтобы избежать обмана со стороны заводчика. Эксперт отметил, что существует большое количество недобросовестных заводчиков, которые пользуются доверчивостью будущих владельцев. Он пояснил, что в договоре должны быть указаны кличка щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дата рождения, номер клейма и номер чипа.