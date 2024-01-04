Ветеринар рассказал, как уберечь новогоднюю елку от домашних питомцев Ветеринар Шеляков: отпугнуть питомцев от елки могут цитрусы или шумная техника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уберечь новогоднюю елку от домашних питомцев можно, если хорошо ее закрепить или даже привязать, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Кроме того, по его словам, под праздничное дерево можно положить корки от цитрусовых или шумную технику.

Не всем владельцам котов и собак удается спасти новогоднюю елку от посягательств питомца. Из-за этого некоторые хозяева даже стали покупать специальные полупрозрачные чехлы, которые полностью покрывают ель. Но тогда вся эстетика этого новогоднего атрибута пропадает. Чтобы защитить елку, во-первых, она должна быть хорошо закреплена или даже привязана, чтобы дерево не падало, — отметил ветеринар.

Он также напомнил, что животные любят грызть гирлянды. По словам специалиста, не стоит от них отказываться, но лучше приобретать украшения на батарейках. Так, если питомец перегрызет провод, то по крайней мере его не ударит током.

Также кошки не любят цитрусовый запах, поэтому можно положить на елку корки от лимона или мандаринов, сказал Шеляков. С большой вероятностью после этого кошки начнут обходить елку стороной, считает он. Однако корки придется выкладывать каждый день, так как эфирные масла быстро испаряются, добавил ветеринар.

Также можно положить у елки пугающие животного предметы. Например, кофемолку или пылесос. Очень многие питомцы опасаются техники, которая является источником большого и громкого шума, — заключил Шеляков.

Ранее ветеринар Константин Еремеев предупредил об опасности мишуры для кошек. По его словам, во время игры они могут случайно проглотить новогодний атрибут, что чревато непроходимостью в пищеводе. Он также добавил, что длинные ленты могут порезать внутренние стенки органов животного.