Ветеринар предупредил об опасности мишуры для кошек Ветеринар Еремеев: мишура может вызвать непроходимость в пищеводе кошки

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Кошки во время игры могут случайно проглотить мишуру или елочный дождик, что чревато непроходимостью в пищеводе, предупредил ветеринарный врач Константин Еремеев. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что длинные ленты также могут порезать внутренние стенки органов животного, когда проходят по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ).

Эти длинные ленты, проходя по желудочно-кишечному тракту, в буквальном смысле могут порезать внутренние стенки органов. Также есть риск, что украшения спутаются внутри и вызовут непроходимость в пищеводе, желудке или кишечнике, — пояснил ветеринар.

Для собак наибольшую опасность представляют стеклянные игрушки и гирлянды. Животные могут погрызть их. Еремеев предупредил, что проглатывание стекла может привести к травмам ротовой полости и попаданию осколков в ЖКТ. При попытке погрызть гирлянду собака может получить удар током, если прибор будет включен в розетку.

Биолог Юрий Мануков ранее посоветовал напоить питомца вазелиновым маслом, если тот наглотался елочных иголок. Вазелин обволакивает инородные тела, попавшие в организм животного, и помогает безопасно пройти иголкам через желудочно-кишечный тракт.