Ветеринар посоветовал, что делать при встрече с дикими кабанами Ветеринар Шеляков: при встрече с кабанами нельзя к ним приближаться

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При встрече с дикими кабанами нельзя к ним приближаться, посоветовал в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Как уточнил специалист, животное может проявить защитную реакцию. По его словам, если несколько кабанов направляются в сторону человека, то лучше дать им пройти, также нельзя делать резких движений и шуметь.

При встрече с кабаном не надо с ним сближаться, пытаться достать мобильный телефон и начинать фотографировать. Кабан видит, что идет сближение с ним и, конечно, может проявить защитную реакцию. Если несколько кабанов идет на вас, дайте им пройти. Не делайте резких движений, не шумите, не пытайтесь с ними познакомиться, приблизиться, — пояснил ветеринар.

Шеляков отметил, что увеличение числа кабанов в российских регионах связано с развитием новых территорий и активным строительством вблизи лесополос. По словам специалиста, хищников действительно становится больше. Как подчеркнул эксперт, при появлении потомства кабаны могут проявлять агрессию.

В городах кабаны привыкли видеть человека. Шокового состояния животное не испытывает, оказавшись в городе. Так что, если мы сами не будем провоцировать животное, никакие они не агрессивные, — заключил ветеринар.

Эколог Сергей Бурмистров ранее рассказал, что при встрече с детенышами диких животных не надо подходить к ним близко, чтобы не напугать. По его словам, в случае обнаружения в городе лисят не стоит издавать громких звуков и тем более пытаться поймать их.