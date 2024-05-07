Эколог рассказал, что делать при встрече с детенышами диких животных Эколог Бурмистров: не надо подходить близко к детенышам диких животных

Фото: Ingolf König-Jablonski/ZB/Global Look Press

При встрече с детенышами диких животных не надо подходить к ним близко, чтобы не напугать, предупредил начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. В разговоре с aif.ru эколог подчеркнул, что в случае обнаружения в городе лисят не стоит издавать громких звуков и тем более пытаться поймать их.

Кричать не надо, тем более ловить. Этим можно испугать животных. Также их лучше не кормить, иначе не научатся сами добывать себе еду. Рекомендую при встрече с лисятами сделать несколько кадров с расстояния и тихонько отойти, чтобы не мешать им, — пояснил эксперт.

Если в лесопарке или парке на земле сидит бельчонок или зайчонок, не следует брать его на руки и уносить в другое место. Бурмистров пояснил, что рядом находится мать детеныша, которая заберет его сразу же, как уйдет человек. Таким же образом ведут себя косули.

Потомство начало появляться и у кабанов. Детенышей обычно сопровождают родители. Эколог порекомендовал не пытаться подходить к ним близко. Нужно тихо и аккуратно скрыться. Не стоит убегать от кабанов — они могут начать бежать следом.

Птенцов трогать тоже не следует. Единственные, кому может понадобиться помощь человека, — стрижата. Бурмистров уточнил, что они не могут самостоятельно взлететь с земли. Их нужно взять в ладони, поднять невысоко и подкинуть. Делать это важно крайне аккуратно.

Россиян ранее призвали не тревожить ладожских нерп, у которых сейчас период линьки. По словам специалистов, из-за линьки животные становятся беспомощными и малоподвижными. Несмотря на то что карельские туроператоры приглашают посмотреть и пофотографировать ладожских нерп, зоологи попросили не идти у них на поводу.