Ветеринар объяснил, почему домашний волк взбесился и напал ребенка Ветеринар Шеляков: у одомашненного волка могут проявиться дикие гены

Фото: G. Kopp/blickwinkel/Global Look Press

У одомашненного волка могут проявиться дикие гены, сообщил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, комментируя нападение такого животного на грудного ребенка в США. По словам специалиста, угрозу нападения на хозяина исключать нельзя, даже если волк долгое время жил с людьми. Он подчеркнул, что хозяева должны внимательно отслеживать поведение таких животных, а также регулярно проходить с питомцем диспансерные и профилактические мероприятия.

Животное могло напасть на ребенка из-за поведенческих факторов или ситуаций, которые разозлили его. Во-вторых, есть заболевания, которые поражают функциональные зоны головного мозга. Не исключено, что волк напал на ребенка и из-за этого. Профилактические беседы в клиниках нужно проводить с людьми, которые заводят диких животных. Это могло бы помочь избежать ситуаций, как эта, — сказал он.

В штате Алабама в США домашний волк насмерть загрыз трехмесячного ребенка во время игры на глазах у родителей. Животное было помесью хищника и собаки. После нападения ребенка тут же отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

По данным издания, днем в пятницу, 1 декабря, питомец приблизился к лежавшему на полу грудничку и укусил. Попытки взрослых отогнать волка оказались тщетны.