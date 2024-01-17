Ветеринар объяснил феномен теленка с двумя головами Ветеринар Шеляков: к появлению двухголовых животных могут приводить мутации

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Случаи появления на свет животных с лишними частями тела уже известны в мировой истории, хотя и крайне редки, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, комментируя информацию о рождении в Грузии двуглавого теленка. Он пояснил, что причин у такого явления может быть несколько и одна из них — неблагоприятная экологическая обстановка.

Как правило, это результат мутации или экологического загрязнения. Также генетические сбои могут возникать при близкородственном скрещивании, — сказал эксперт.

Он также отметил, что такие животные обычно нежизнеспособны и быстро погибают. Например, от голода, поскольку из-за сдвоенного пищевода они не могут нормально питаться.

Но есть и исключения из правил. Встречались случаи, когда животные с лишними частями тела проживали очень долго. Такие феномены представляют огромный научный интерес и до сих пор изучаются, — добавил специалист.

Необычный теленок родился на частной ферме в одном из сел Грузии. У него две сросшиеся вместе головы, две пары глаз, четыре уха и два рта. Хозяин фермы назвал малыша Четырехглазым Треухином. Он заявил, что избавляться от него не планирует и будет растить уникального питомца.

Ранее во Вьетнаме на свет появился теленок с восемью ногами, двумя языками и тремя глазами. В результате сложных родов сохранить жизнь детенышу не удалось.