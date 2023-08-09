Ветеринар назвала продукты, которыми нельзя кормить кошек и собак Ветеринар Наумова: кошек и собак нельзя кормить костями, шоколадом и молочкой

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Домашних кошек и собак нельзя кормить костями, шоколадом, луком и чесноком, а также молочными продуктами, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. Эксперт подчеркнула, что им также противопоказаны чай и кофе.

Кости смертельно опасны. Многие привыкли давать питомцам кости в качестве лакомства, но это может стать причиной серьезных проблем. Кости могут быть очень острыми, они травмируют глотку, пищевод, желудок, кишечник, когда животные пытаются их проглотить, разжевать, раскусить, — добавила собеседница.

Она отметила, что шоколад содержит токсичный для животных теобромин, из-за чего четвероногие столкнутся с аритмией, судорогами, рвотой, не исключен летальный исход.

Лук и чеснок содержат соединения, повреждающие кроветворную систему животного и вызывающие анемию. Поэтому лук и чеснок не рекомендуется давать домашним питомцам. Кофе и чай: кофеин содержится не только в кофе, но и в других напитках, таких как чай и энергетические напитки. Он может вызвать повышенное сердцебиение, гиперактивность, рвоту и другие проблемы у животных, — добавила Наумова.

Ветеринар напомнила, что молоко и его производные только кажутся подходящими для кошек и собак, но лактоза иногда вызывает у них проблемы с пищеварением.

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