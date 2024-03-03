Ветеринар назвал лучшие и худшие способы защиты собаки от клещей Ветеринар Шеляков: капли на холку и таблетки уберегут питомца от клещей на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капли на холку и специальные таблетки — наиболее надежные средства защиты питомцев от просыпающихся весной иксодовых клещей, рассказал в разговоре с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Таблетированная форма профилактики, по его словам, является лучшим вариантом, но таблетки не всегда можно найти в продаже.

Самый надежный и, к сожалению, самый дорогой — это таблетки от клещей. Они импортные, и сейчас их не везде можно найти, поэтому наиболее массовый выбор сейчас — это капли на холку. Они тоже достаточно эффективны, но в большинстве случаев действуют только в течение одного месяца. Так что хозяевам нельзя забывать обрабатывать животное и периодически осматривать на предмет наличия этих паразитов, — говорит ветеринар.

По словам Шелякова, самый ненадежный способ защиты — это специальные ошейники, причем их стоимость никак не связана с качеством. Такую профилактику он предлагает использовать только как дополнительный способ защиты.

Какими бы дорогими они ни были, ошейники не эффективны. Клещи к ним уже привыкли и ни капли не боятся. Использовать их можно лишь в качестве дополнительной меры защиты. Еще один способ — это спреи от насекомых. У них есть только одно преимущество, что они действуют немедленно. То есть можно нанести на шерсть и сразу идти на улицу. Однако определенные места можно пропустить и не обработать. Также они могут смываться при дожде, хождении по росе или луже, — пояснил Шеляков.

Ранее заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала в беседе с NEWS.ru, что клещи не нападают на свою жертву с высоты. Паразиты по высоким травинкам поднимаются вверх и ждут жертву примерно на расстоянии 80–90 сантиметров от земли. У клещей восемь лапок, четырьмя из них они держатся за травинку, а остальные четыре выставляют перед собой, чтобы прицепиться к мимо проходящему объекту.