Ветеринар назвал две причины постоянного лая собак в квартире Ветеринар Шеляков: собака может постоянно лаять в квартире либо из-за боли, либо от безделья

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Постоянный лай собаки в городской квартире говорит либо о проблемах со здоровьем, либо о скуке или стрессе без хозяина, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Эксперт отметил, что четвероногое начинает «завывать» от безделья. Эксперт подчеркнул, что подобное поведение животного — повод показать его специалисту.

Так бывает — хозяина нет дома, и собака от скуки и безделья, от стресса постоянно лает, начинаются скандалы с соседями и угрозы вызывать полицию. Первое, что надо сделать — сводить четвероногое к ветеринару, чтобы исключить острый болевой синдром и проблемы со здоровьем. Собака лает, так как ей банально нечего делать. Перед уходом дайте ей замороженную большую кость, чтобы она все это время ее грызла. Или установите видеоняню или радионяню и общайтесь с ней на расстоянии, — пояснил Шеляков.

Специалист добавил, что третья причина постоянного лая — психомоторные расстройства, при которых может понадобиться удаление голосовых связок.

Ранее кинолог Владимир Голубев призвал уделять должное внимание собаке, потому что положительные эмоции благоприятно влияют на продолжительность жизни домашнего любимца. С питомцем также следует разучивать новые команды и повторять старые, чтобы поддерживать активность работы мозга собаки, отметил он.