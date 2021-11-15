«Ветераны России»: женщины не должны бояться идти служить в армию РФ

Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в разговоре с NEWS.ru заявил, что российские женщины тоже должны получить право служить в армии. Правда, он отметил, что это должно быть не по призыву, а по желанию. Для мужчин же армия, по мнению Резяпова, это престиж и возможность отдать долг Родине.

На всём историческом этапе служение отечеству, защита Родины - было долгом и престижной профессией…Каждый мужчина должен пройти армейскую школу, где он становится самостоятельным, учится принимать решения и приобретает чувство ответственности, — рассказал Резяпов, который сам служил на Северном Кавказе.

Во Всероссийский день призывника, который отмечается 15 ноября, он также рассказал и о преимуществах службы по контракту. По его словам, это не только престижно, но ещё и выгодно, так как военный современной российской армии получает значительный социальный пакет, хорошую зарплату и обеспечение, которому «позавидует любой гражданский».

В то же время, в организации отметили, что в этой сфере остаются нерешенные вопросы. К примеру, отмена понижающего коэффициента при расчете военной пенсии. «Ветераны России» считают необходимым рассмотреть вопрос о доведении размера денежного довольствия учитываемого при исчислении пенсии до 100%, а также об осуществлении полноценной индексации пенсий военных пенсионеров.

При этом глава движения высказал мнение, что и женщинам не стоит бояться идти служить.

Почему женщины должны бояться? Если есть желание…Ведь многие из них служат и в полиции, и в других структурах. Для этого (службы женщин в армии – прим.) сейчас есть все условия, — считает Резяпов.

День призывника был установлен распоряжением президента России в 1992 году в целях «повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи».

Ранее стало известно, что призывников будут тщательнее отбирать для службы в армии. Новые ограничения по состоянию здоровья применят, например, к молодым людям, которые перенесли туберкулёз. Об этом рассказал замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин.