Требования к здоровью призывников в РФ повысили

Призывников будут тщательнее отбирать для службы в армии. Новые ограничения по состоянию здоровья применят, например, к молодым людям, которые перенесли туберкулёз. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал замначальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Виталий Черкашин.

Ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесённого туберкулёза, — сказал Черкашин.

Новые требования неизбежно отразятся на показателях годности. Если в прошлом году годными признали 76,4% молодых людей, то в нынешнюю весеннюю капанию порог прошли 73,5% призывников. Всего весной этого года в армию призвали 672 тысячи человек, с 1 октября вооружённые силы пополнятся ещё на 127 тысяч человек.

Законодательно пока нововведения по здоровью никак не проводились. По словам юриста Юрия Кулагина, возможно, что речь идёт о внутренних рекомендациях для сотрудников военкоматов.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который освобождает некоторых призывников от прохождения обязательной медкомиссии. После вступления документа в силу призывники, у которых есть отсрочка, не связанная с состоянием здоровья, не будут проходить комиссию.