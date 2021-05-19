Некоторых призывников освободят от медкомиссии

https://static.news.ru/photo/23d12ad6-b8be-11eb-adf8-96000091f725_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Совет Федерации одобрил закон, который освобождает некоторых призывников от прохождения обязательной медкомиссии. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

После вступления документа в силу призывники, у которых есть отсрочка, не связанная с состоянием здоровья, не будут проходить комиссию. Однако у них останется возможность пройти проверку у врачей, написав соответствующее заявление, рассказал первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин.

Для вступления в силу закон должен получить подпись президента.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании призвал не привлекать к службе в войсках людей, которые ранее употребляли наркотики. Он не уточнил, будет ли это правило введено со следующего призыва. Шойгу при этом отметил, что в воинских частях удаётся избежать правонарушений, связанных с употреблением запрещённых веществ.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от госпошлины за получение прав призывников, учившихся управлять транспортными средствами и самоходными машинами по направлению военкомата. Также закон освобождает российских военнослужащих, проходящих срочную службу, от уплаты пошлины за получение национального водительского удостоверения категорий D и D1.