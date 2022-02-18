«Ветераны России» просят лишить Шендеровича израильского гражданства

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов официально обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Бенету с просьбой о запрете проведения на территории страны любых публичных, культурных и массовых мероприятий с участием писателя Виктора Шендеровича, а также о лишении его местного гражданства.

Как сообщили NEWS.ru в организации, обращение содержит призыв рассмотреть целесообразность пребывания Шендеровича в Израиле в связи с якобы имевшими место неоднократными высказываниями с его стороны, отрицающими факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала.

Дополнительно перед премьер-министром Израиля обозначена просьба об инициировании проверки получения израильского гражданства Виктором Шендеровичем в соответствии с законом о гражданстве, принятым кнессетом в 1952 году. В нём закреплены порядок и условия получения и утраты израильского гражданства, различные способы его приобретения и основания, по которым гражданин Израиля может быть лишён такового, — пояснил NEWS.ru Резяпов.

Он также сообщил, что с 1 по 5 марта 2022 года Виктор Шендерович планирует свои выступления под названием «Концерт иностранного агента».

В минувшем январе представители организации обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Шендеровича по статье 354.1 «Реабилитация нацизма» Уголовного кодекса РФ.

Напомним, в минувшем январе писатель и публицист Виктор Шендерович уехал из России после проигрыша в суде по иску бизнесмена Евгения Пригожина. Он объяснил отъезд в том числе и требованием бизнесмена Пригожина завести на него дело о клевете.