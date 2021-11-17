«Ветераны России» прокомментировали штраф для МУЗ-ТВ за гей-пропаганду

Представители общероссийского общественного движения «Ветераны России» недовольны решением суда, оштрафовавшего телеканал МУЗ-ТВ за трансляцию церемонии, в которой усмотрели признаки гей-пропаганды. Как заявил в беседе с NEWS.ru председатель движения Ильдар Резяпов, штраф в миллион рублей не является для телеканала существенным. В движении требуют привлечь участников съёмки к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Резяпов сообщил, что представители движения, подавшие иск к телеканалу, перед заседанием направили в адрес судьи ходатайство о применении максимальной меры административного наказания по данной статье, которая предусматривает приостановку деятельности издания на 90 суток. Он предположил, что это ходатайство было отклонено.

Готовим обращение в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ о привлечении к административной ответственности блогеров и артистов Киркорова, Давы, Милохина, Игоря Синяки, — заявил Резяпов.

По его мнению, участники церемонии должны быть привлечены к ответственности по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Также «Ветераны России» готовят запрос о проверке оснований отсрочки от призыва на военную службу блогера Дани Милохина.

Пусть перестаёт носить платье полумужчины-полуженщины и готовится примерить военную форму, — пояснил Резяпов.

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Поводом послужил показанный в эфире перформанс российского певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы, которые появились на церемонии вручения традиционной премии МУЗ-ТВ и вели себя как влюблённая пара. Журналисты назвали этот выход на красную дорожку гей-свадьбой. Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».