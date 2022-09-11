«Ветераны России» призвали привлечь к ответственности «Шнура-хайпожора» Глава «Ветеранов России» Резяпов призвал привлечь Шнурова к ответственности за песню о горящей Москве

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Председатель ООО «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru прокомментировал выступление группы «Ленинград» в Лужниках в честь 875-летия Москвы, на котором была исполнена песня о сгоревшей столице. Он назвал лидера коллектива Сергея Шнурова хайпожором и призвал привлечь его к ответственности.

Считаю, что концерт группы «Ленинград» в Лужниках и исполненная песня о сгоревшей Москве — это проплаченное пятой колонной мероприятие, спланированная культурная и информационная диверсия, — сказал Резяпов.

Он возмутился тем, что Шнуров открыто пропагандирует ненормативную лексику, тем самым «оскверняя культурное пространство страны». Кроме того, музыкант исполняет песню, в тексте которой «чётко обозначено, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах».

Это запредел! Шнуру позволяют стирать границу между подворотней, где мат — норма, и сценой, публичным пространством, где мат должен быть под строгим табу. Шнур-хайпожор и матершинник, надеюсь, что в этот раз он не выйдет сухим из воды! — заявил глава «Ветеранов России».

По его мнению, и музыканта, и организаторов концерта необходимо показательно привлечь к ответственности, а после отбытия наказания «мобилизовать провокатора в первых рядах на фронт».

Резяпов рассказал также, что обратился в Генпрокуратуру и СКР с просьбой дать оценку концерту «Ленинграда». Кроме того, направил обращения в администрацию президента и Госдуму с просьбой о содействии проведению проверок.

Ранее сообщалось, что видео с выступления Шнурова в Лужниках разлетелось по соцсетям. У многих оно вызвало не только возмущение, но и недоумение на фоне сложной ситуации в мире.