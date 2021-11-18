«Ветераны России» предложили отменить шоу в честь дня рождения МУЗ-ТВ

Глава общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил обращение в администрацию президента РФ с просьбой «принять к сведению события виновности музыкального телевизионного канала „МУЗ-ТВ“ в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних», а также сложную ситуацию с COVID-19 в стране, говорится в документе, попавшем в распоряжение NEWS.ru. Он также предложил властям обсудить вопрос отмены запланированного на 19 ноября шоу в честь 25-летия МУЗ-ТВ. Мероприятие собираются провести в Государственном Кремлёвском дворце.

Планируемое мероприятие на 19 ноября 2021 года согласовано, но мы предполагаем, что это произошло без учёта событий о признании судом виновности МУЗ-ТВ в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в противоречие и разногласие закреплённых принципов и норм в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». <...> Зритель, не достигший 18 лет, также может посетить данное «мероприятие» с родителями или иными законными представителями, имеющими QR-код. Причём в таком случае ребёнку для прохода QR-код не требуется, — говорится в документе.

По информации «Ветеранов России», среди приглашённых звёзд — Полина Гагарина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Ани Лорак и другие артисты.

Басманный суд Москвы 17 ноября оштрафовал МУЗ-ТВ на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Поводом послужил показанный в эфире перформанс российского певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы, которые появились на церемонии вручения традиционной премии МУЗ-ТВ и вели себя как влюблённая пара. Журналисты назвали этот выход на красную дорожку гей-свадьбой. Протокол был составлен по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Ранее в «Ветеранах России» остались недовольны вердиктом инстанции. Как заявил в беседе с NEWS.ru Резяпов, штраф миллион рублей не является для телеканала существенным. В движении требуют привлечь участников съёмки к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Резяпов сообщил, что представители движения, подавшие иск к телеканалу, перед заседанием направили в адрес судьи ходатайство о применении максимальной меры административного наказания по данной статье, которая предусматривает приостановку деятельности издания на 90 суток. Он предположил, что это ходатайство было отклонено.